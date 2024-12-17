❗️⚡️Формирования СНА, делая ставку на огневую поддержку со стороны расчетов РСЗО СВ Турции, готовятся к масштабному вторжению на севере Сирии.
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❗️⚡️Формирования СНА, делая ставку на огневую поддержку со стороны расчетов РСЗО СВ Турции, готовятся к масштабному вторжению на севере Сирии.