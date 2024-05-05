Благодатный огонь ночью прибыл в Петербург

Из Иерусалима святыню доставил самолет авиакомпании «Россия» В ночь с субботы на воскресенье в аэропорт Пулково прибыл самолет авиакомпании «Россия» с Благодатным огнем, сообщили в пресс-службе аэропорта.
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