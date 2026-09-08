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Царьград

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ФФОМС: количество циклов ЭКО по ОМС возросло на 20% с 2024 года

ФФОМС: количество циклов ЭКО по ОМС возросло на 20% с 2024 года

В России объем процедур ЭКО по ОМС увеличился на 18,8% с 2024 года. За первые семь месяцев 2026 года проведено 69,8 тыс.

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