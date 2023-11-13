Баку осудил отправку Францией в Армению бронеавтомобилей Bastion

Отправка Францией военной техники в Армению будет способствовать деструктивной деятельности в регионе и укреплению военного потенциала Еревана, заявил 13 ноября пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизадзе, сообщил портал Haqqin.
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