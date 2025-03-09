Армия ухилянтов — у Сырского миллион штыков внезапно «растворился», воевать на Украине практически некому

RUSI: ВС РФ по личному составу на отдельных участках фронта превосходят ВСУ где вдвое, а где и в 6 раз Константин Ольшанский Фото: ТАСС Количество украинских военнослужащих, находящихся в тылу, почти втрое превышает количество тех, кто считается задействованным в боевых действиях.