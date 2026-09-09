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Спорт Уик-Энд

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Леонид Слуцкий после общения со своим приятелем Головиным приоткрыл завесу тайны с его переходом в РПЛ, ждем…

Леонид Слуцкий после общения со своим приятелем Головиным приоткрыл завесу тайны с его переходом в РПЛ, ждем…

Российский тренер Леонид Слуцкий заявил, что на данный момент существует вероятность возвращения полузащитника «Монако» Александра Головина в Альфа-Банк РПЛ.

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