Что думал Константин Крылов о национальной политике России, миграции и исламизации, и насколько его мысли актуальны сегодня

12 мая 2020 года в возрасте 52 лет в результате повторного кровоизлияния в мозг в подмосковной больнице скончался русский философ, писатель и публицист Константин Анатольевич Крылов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Ждём только оружие»: Зеленский пообещал остановить наступление российский армии и «перехватить инициативу» на фронте
- Минобороны подтвердило переход под контроль российских войск Котляровки в Харьковской области и Соловьёво в ДНР
- Нанесены удары по объектам киевского режима в Черноморске, Белгороде-Днестровском и Овидиополе
Свежие комментарии