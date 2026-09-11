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Учёные установили, что камень для скульптуры «Венера Таврическая» добывали на греческом острове Парос

Учёные установили, что камень для скульптуры «Венера Таврическая» добывали на греческом острове Парос

Эксперты установили точное происхождение мрамора, используемого при создании скульптуры «Венера Таврическая» .

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