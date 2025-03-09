BlackRock и Goldman Sachs схлестнулись за золото ФРГ

В Германии продолжаются переговоры о создании правительственной коалиции в составе ХДС/ХСС и СДПГ. При этом христианские демократы, занявшие первое место на выборах, заявили о намерении совместно с социал-демократами добиваться запрета "Альтернативы для Германии".
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