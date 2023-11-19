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Победа Франции 14:0, СКА перебросали 12:51, рекорды Панарина, Медведев проиграл в полуфинале итогового, речь Калешина и другие новости

Победа Франции 14:0, СКА перебросали 12:51, рекорды Панарина, Медведев проиграл в полуфинале итогового, речь Калешина и другие новости

1. Сборная Франции одержала крупнейшую победу в истории, уничтожив Гибралтар со счетом 14:0 в квалификации Евро-2024! Все результаты дня – здесь 🤯 Франция забила больше, чем все сборные вместе взятые за сегодня Мало того, эта победа Франции стала рекордной за всё время отборов на Евро! В других матчах как-то и не особо интересно.

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