⚜️Новые экспонаты появились в фонде Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Античные предметы обнаружили археологи при раскопках некрополя городища Кыз-Аул.
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⚜️Новые экспонаты появились в фонде Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Античные предметы обнаружили археологи при раскопках некрополя городища Кыз-Аул.