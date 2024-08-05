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Белоусов поздравил подразделения, освободившие Новоселовку Первую в ДНР

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 6-го гвардейского танкового Львовского ордена Ленина Краснознаменного орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого полка и 114-й отдельной мотострелковой бригады с освобождением населенного пункта Новоселовка Первая в ДНР.

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