Белоусов поздравил подразделения, освободившие Новоселовку Первую в ДНР

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 6-го гвардейского танкового Львовского ордена Ленина Краснознаменного орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого полка и 114-й отдельной мотострелковой бригады с освобождением населенного пункта Новоселовка Первая в ДНР.
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