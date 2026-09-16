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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генменеджер «Вашингтоне» о контракте Леонарда: «Талантливый хоккеист, которому еще только предстоит выйти на свой пик. Видим в нем огромный потенциал»

Генеральный менеджер « Вашингтона » Крис Патрик прокомментировал подписание нового контракта с нападающим Райаном Леонардом .

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