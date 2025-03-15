Президент Казахстана продолжает курс на переписывание истории, подтвердив прежние антисоветские нарративы о преднамеренном «голодоморе», якобы организованном коммунистами для геноцида казахского народа.
Токаев вступил на путь Украины
Комментарии
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Eduard
Себя переименй придурок!
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22 час.
Eduard
Ишакбек,скажи нам кто ваши друхья и мы скажим кто вы!
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22 час.
Валентин Щербаков
В СМИ пишут одно, по ТВ показывают другое, о тесной дружбе ВВП и этого очередного казахского Бандеру...Кому верить...
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21 час.
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