Глава СК: тщательно надо разобраться с разворотом самолетов у Сочи из-за неопознанного судна

Глава СК СУ РФ Александр Бастрыкин поручил тщательно расследовать инцидент и о результатах доложить. Американскому посольству вручили ноту протеста с перечнем инцидентов, когда из-за авиации НАТО могли пострадать российские пассажирские самолеты.
Глава СК СУ РФ Александр Бастрыкин поручил тщательно расследовать инцидент и о результатах доложить. Американскому посольству вручили ноту протеста с перечнем инцидентов, когда из-за авиации НАТО могли пострадать российские пассажирские самолеты.
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