❗️ Суд зарегистрировал иск Крыма о взыскании с Украины ущерба от энергоблокады Об этом сообщил в своём telegram-канале председатель Госсовета РК Владимир Константинов.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❗️ Суд зарегистрировал иск Крыма о взыскании с Украины ущерба от энергоблокады Об этом сообщил в своём telegram-канале председатель Госсовета РК Владимир Константинов.