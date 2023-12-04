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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Мэрия Ярового подала в суд на УК из-за отсутствующих мусорных площадок

Мэрия Ярового подала в суд на УК из-за отсутствующих мусорных площадок

Власти требуют от компании навести порядок с местами сбора отходов, которые предназначены для жителей сразу 85 жилых домов Администрация Ярового подала в суд на городскую управляющую компанию "Коммунальщик" из-за мусорной "безалаберности".

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