Политика как он...
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Политика как она есть

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Кротовые норы: существуют ли они на самом деле

Кротовые норы: существуют ли они на самом деле

Современные исследования и моделирование продолжают изучать концепцию кротовых нор, стремясь понять, могут ли они быть более чем математическими абстракциями.

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