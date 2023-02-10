МИД РФ: западное оружие на Украине будет уничтожено

Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что Москва хочет напомнить западным странам, что оружие, которое будет поставлено на территорию Украины, станет законной целью для наших военных и вскоре будет уничтожено.
Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что Москва хочет напомнить западным странам, что оружие, которое будет поставлено на территорию Украины, станет законной целью для наших военных и вскоре будет уничтожено.
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