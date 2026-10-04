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ВС РФ поразили два судна ВСУ с военными грузами в Черном море

ВС РФ поразили два судна ВСУ с военными грузами в Черном море

В северо-западной части Черного моря уничтожены два морских судна, которые доставляли военное имущество в порт Одессы.

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