Названа возможная причина пожара в Магадане, где погибли трое детей и их мать

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Возгорание в квартире одного из домов по улице Речной в Магадане, в результате которого погибли трое малолетних детей и их 33-летняя мать, могло произойти из-за того, что малыши неосторожно обращались с огнем.
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