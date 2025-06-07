WSJ узнала о пагубном влиянии конфликта Трампа и Маска на инвестиции в стартап xAI

Планы американского предпринимателя Илона Маска о развитии собственного стартапа и привлечении $5 млрд в сфере искусственного интеллекта (ИИ) xAI могут не осуществиться из-за конфликта с президентом США Дональдом Трампом.
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