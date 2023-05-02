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2 мая в Архангельской области будет +7,+12°С

2 мая в Архангельской области будет +7,+12°С

Во вторник в регионе облачно с прояснениями.Как сообщает Северное УГМС, ночью возможны небольшие, местами умеренные, днем местами небольшие осадки (дождь, мокрый снег).

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