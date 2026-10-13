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Роспотребнадзор: в России за неделю выявили более 665 тысяч случаев ОРВИ

Роспотребнадзор: в России за неделю выявили более 665 тысяч случаев ОРВИ

За минувшую неделю в России зарегистрировали более 665 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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