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Палмер: «Хаби Алонсо стал глотком свежего воздуха для нас»

Палмер: «Хаби Алонсо стал глотком свежего воздуха для нас»

Полузащитник «Челси» Коул Палмер высказался о работе Хаби Алонсо на посту главного тренера.Полузащитник «Челси» Коул Палмер высказался о работе Хаби Алонсо на посту главного тренера.

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