Врач ЦСКА Безуглов рассказал о травмированных и столкновении Козлова с Фировым перед матчем с «Крыльями Советов»

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о том, кто находится в лазарете команды и столкновении полузащитников Данилы Козлова и Имрана Фирова на тренировке перед матчем с «Крыльями Советов» во 2-м туре чемпионата России.
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