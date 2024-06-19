СТАТЬЯ ПУТИНА В ГАЗЕТЕ СЕВЕРНОЙ КОРЕИ РАССТАВИЛА ПОСЛЕДНИЕ ТОЧКИ. ВТОРОЙ ШАНС ПРЕЗИДЕНТА

САША ЛЕПАЕВ

турки это враги замаскированные. они ненавидят Россию. они ее терпят потому что сбыт сырья продуктов туризм приносят им доход.вот они и улыбаются. а за пазухой у них у каждого камень и не маленький.это обвинение еще раз подчеркивает какая у них дружба с нашей страной. если они готовы обвинить Россиян за то что они не делали а хотели помочь.