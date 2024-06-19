Госвизит президента России в КНДР 18-19 июня — это значительно большее, чем многим кажется. Он имеет огромное символическое и практическое значение.
СТАТЬЯ ПУТИНА В ГАЗЕТЕ СЕВЕРНОЙ КОРЕИ РАССТАВИЛА ПОСЛЕДНИЕ ТОЧКИ. ВТОРОЙ ШАНС ПРЕЗИДЕНТА
Комментарии
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МилаШа
КАзахстану не помешало бы поучиться у Кима.
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12 час.
САША ЛЕПАЕВ
турки это враги замаскированные. они ненавидят Россию. они ее терпят потому что сбыт сырья продуктов туризм приносят им доход.вот они и улыбаются. а за пазухой у них у каждого камень и не маленький.это обвинение еще раз подчеркивает какая у них дружба с нашей страной. если они готовы обвинить Россиян за то что они не делали а хотели помочь.
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10 час.
Natalija Osminina
А кто-то еще спорил, что началась Третья Мировая, за ПЕРЕДЕЛ МИРА. А СВО - это стартовый выстрел, залп "Авроры".
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5 час.
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