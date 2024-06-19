Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 475 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergiy Che
    "..."От некогда процветающей Финляндии, уже ничего не осталось. Повсюду горы мусора, грязь, обрисованные стены домов,...Финляндия решила ...
  • Марина Биченова
    Россияне с вами!​Неправда что я н...
  • Natalija Osminina
    После  окончания СВО начнется на Украине гражданская война- махновщина - кони, телега с пулеметом, тачанка, мазанка.....Единого ради безвиза

СТАТЬЯ ПУТИНА В ГАЗЕТЕ СЕВЕРНОЙ КОРЕИ РАССТАВИЛА ПОСЛЕДНИЕ ТОЧКИ. ВТОРОЙ ШАНС ПРЕЗИДЕНТА

СТАТЬЯ ПУТИНА В ГАЗЕТЕ СЕВЕРНОЙ КОРЕИ РАССТАВИЛА ПОСЛЕДНИЕ ТОЧКИ. ВТОРОЙ ШАНС ПРЕЗИДЕНТА

Госвизит президента России в КНДР 18-19 июня — это значительно большее, чем многим кажется. Он имеет огромное символическое и практическое значение.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
МилаШа
КАзахстану не помешало бы поучиться у Кима.
Ответить
12 час.
САША ЛЕПАЕВ
турки это враги замаскированные. они ненавидят Россию. они ее терпят потому что сбыт сырья продуктов  туризм приносят им доход.вот они и улыбаются. а за пазухой у них у каждого камень и не маленький.это обвинение еще раз подчеркивает какая у них дружба с нашей страной. если они готовы обвинить Россиян за то что они не делали а хотели помочь.
Ответить
10 час.
Natalija Osminina
А кто-то еще спорил, что началась Третья Мировая, за ПЕРЕДЕЛ МИРА. А СВО - это стартовый выстрел, залп &quot;Авроры&quot;.
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх