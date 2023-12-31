Новости Тамбова
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости Тамбова

107 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Samarium
    Стрелять подобную падаль на месте при совершении вооруженного сопротивления.....В Тамбовском окру...
  • нина сафронова
    🤝Съезд КПРФ выдвин...
  • Сергей Oблезов
    Что краснопузый полагает, что он может быть президентом? Ну хоть бы не позорился! КПРФ уже давно должны понять, что у...Съезд КПРФ выдвин...

Жителей Мордовского округа поили жесткой и мутной водой

Жителей Мордовского округа поили жесткой и мутной водой

Прокурор Мордовского района обратился в суд с административным исковым заявлением к администрациям Мордовского и Новопокровского поссоветов Мордовского округа о признании бездействия незаконным и возложении на администрации поссоветов обязанности в срок 3 года принять меры к приведению качества подаваемой питьевой воды из водозаборных скважин в соответствие с требованиями СанПиН.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх