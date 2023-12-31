Жителей Мордовского округа поили жесткой и мутной водой

Прокурор Мордовского района обратился в суд с административным исковым заявлением к администрациям Мордовского и Новопокровского поссоветов Мордовского округа о признании бездействия незаконным и возложении на администрации поссоветов обязанности в срок 3 года принять меры к приведению качества подаваемой питьевой воды из водозаборных скважин в соответствие с требованиями СанПиН.
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