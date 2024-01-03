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В Приморье хищник преследовал автомобиль с семьей

В Приморье хищник преследовал автомобиль с семьей

В Приморье тигр сопровождал машину с семьей, сообщает PRIMPRESS. В соцсетях появились кадры. По словам авторов видео, они ехали в гости в Арсеньев через заповедник и в какой-то момент обнаружили, что их автомобиль преследует тигр.

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