Корабли Черноморского флота отработали уничтожение БпЛА и безэкипажных катеров противника, сообщает Минобороны России Было проведено патрулирование акватории и и выполнены задачи по защите гражданских судов на маршрутах на маршрутах интенсивного торгового судоходства от угроз со стороны Украины- были основными задачами учений.