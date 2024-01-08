Корабли Черноморского флота отработали уничтожение БпЛА и безэкипажных катеров противника, сообщает Минобороны России Было проведено патрулирование акватории и и выполнены задачи по защите гражданских судов на маршрутах на маршрутах интенсивного торгового судоходства от угроз со стороны Украины- были основными задачами учений.
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