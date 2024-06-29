«Более осознанная и думает о своем будущем»: эксперты поговорили, чем живет современная молодежь Петербурга

Сегодня в Петербурге насчитывается более 1 миллиона 300 тысяч молодых ребят от 14 до 35, которые имеют прописку в городе Как в Петербурге меняется инфраструктура для начинающих специалистов? И почему вопрос трудоустройства по-прежнему один из самых актуальных для многих молодых людей? Об этом сегодня эксперты в сфере молодежной политики города поговорили в эфире «Радиоклуб на Карповке» - совместного проекта «Петербургского дневника» и «Радио России».