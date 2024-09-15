Плющенко: сторона Казахстана по вопросу Софьи Самоделкиной поступила некрасиво

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что представители Федерации фигурного катания Казахстана в ситуации с неожиданным переходом Софьи Самоделкиной к другому тренеру поступили некрасиво.
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