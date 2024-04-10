Украинского футболиста отправили в ВСУ после отказа купить пикапы для военкомата

Бывший игрок украинского футбольного клуба «Ингулец» Николай Стеценко рассказал в интервью местному изданию о своем принудительном отправлении на фронт после отказа выполнить требование военкомата Малиновска купить четыре пикапа.
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