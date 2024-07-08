Не давайте кошкам молоко! Ветеринар Низовцева назвала причину

Коровье молоко — один из самых популярных продуктов, которое наверняка есть у вас в холодильнике. И если вы не пьете его стаканами, то с большой вероятностью добавляете в кофе, омлет, используете для приготовления различных блюд.
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