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Не давайте кошкам молоко! Ветеринар Низовцева назвала причину

Не давайте кошкам молоко! Ветеринар Низовцева назвала причину

Коровье молоко — один из самых популярных продуктов, которое наверняка есть у вас в холодильнике. И если вы не пьете его стаканами, то с большой вероятностью добавляете в кофе, омлет, используете для приготовления различных блюд.

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