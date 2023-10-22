Экс-советник Рейгана Бандоу: США попали в «ловушку» на Украине

Политики в Вашингтоне попали в ловушку, помогая Украине, и теперь в погоне за авторитетом не могут от помощи отказаться, считает бывший советник президента Соединенных Штатов Америки Рональда Рейгана Даг Бэндоу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии