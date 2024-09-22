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Жительница Приморья отдала лже-брокерам несколько миллионов рублей

Жительница Приморья отдала лже-брокерам несколько миллионов рублей

Жительница Пожарского района Приморского края оказалась жертвой мошенников. Она отдала злоумышленникам около двух миллионов рублей, желая заработать, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

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