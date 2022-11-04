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Боец UFC Уланбеков о возможном бое с Жумагуловым: «Это давно забытая тема»

Российский боец UFC Тагир Уланбеков рассказал о возможном реванше с казахстанским файтером Жалгасом Жумагуловым: «Это давно забытая тема.

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