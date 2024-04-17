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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Евгения Медведева: «Меня больше заряжает комментирование, съемки, ивенты, а фигурное катание – это мое дело и профессия»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию и букмекерская компания «Фонбет» представили коллекцию одежды под названием «Сцены из жизни».

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