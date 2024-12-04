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В хостеле Читы нашли тело младенца

В хостеле Читы нашли тело младенца

В Чите обнаружено тело новорожденного в хостеле, а его мать скончалась в больнице на следующий день. Прокуратура Забайкальского края начала проверку действий органов профилактики и следит за процессуальной проверкой правоохранителей по этому делу.

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