Игорь Николаев впервые появился на публике после операции

Игорь Николаев впервые появился на публике после операцииВ начале осени 63-летний Игорь Николаев заставил поклонников понервничать: артист был госпитализирован в реанимацию, а после перенес операцию на сердце.
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