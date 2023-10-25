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Игорь Николаев впервые появился на публике после операции

Игорь Николаев впервые появился на публике после операции

Игорь Николаев впервые появился на публике после операцииВ начале осени 63-летний Игорь Николаев заставил поклонников понервничать: артист был госпитализирован в реанимацию, а после перенес операцию на сердце.

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