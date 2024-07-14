В Казани за сутки задержали 8 пьяных водителей

За последние 24 часа в ГИБДД Казани поступило 118 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. В результате четырех аварий пострадали люди, включая три наезда на пешеходов и одно падение пассажира в автобусе.
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