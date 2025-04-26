Bloomberg сообщило о подрыве доверия к США из-за пошлин Трампа

Политика торговых пошлин, которую проводит президент США Дональд Трамп, подорвала доверие к стране зарубежных инвесторов и владельцев компаний, на его восстановление может уйти от нескольких лет до нескольких десятилетий.
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