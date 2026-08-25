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CATL становится крупнейшим оператором станций замены батарей для грузовиков в Китае

CATL становится крупнейшим оператором станций замены батарей для грузовиков в Китае

Компания покупает 24,87% Qiyuan Green Power за $370 млн и объединяет две технологии быстрой замены аккумуляторов CATL договорилась о покупке 24,87% китайской компании Qiyuan Green Power за 2,56 млрд юаней ($370 млн).

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