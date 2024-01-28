Военнослужащие МТО группировки войск «Восток» показали, как выпекают хлеб

Министерство обороны России опубликовало кадры работы военнослужащих материально-технического обеспечения (МТО) группировки войск «Восток», которые занимаются выпечкой хлеба на полевом механизированном хлебозаводе.
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