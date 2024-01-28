Страна и люди
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Страна и люди

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Военнослужащие МТО группировки войск «Восток» показали, как выпекают хлеб

Военнослужащие МТО группировки войск «Восток» показали, как выпекают хлеб

Министерство обороны России опубликовало кадры работы военнослужащих материально-технического обеспечения (МТО) группировки войск «Восток», которые занимаются выпечкой хлеба на полевом механизированном хлебозаводе.

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