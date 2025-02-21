Анатолий Рябенко

Всё же началось понимание истинных целей СВО на Украине. Бандитский бандеровцев режим с фашистскими целями диким разрушением гражданских объектов на самой Украине показал всю мерзость киевского режима и его нечеловеческую сущность. Повторение гитлеровского нападения на СССР с массовым уничтожением мирного населения до последнего украинца такого не допускали даже великие завоеватели древности как учудили украинские евреи.