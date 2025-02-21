Очевидное невероятное: США отказались поддержать резолюции ООН и заявление G7 с осуждением «агрессии России»

Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Комментарии
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Анатолий Рябенко
Всё же началось понимание истинных целей СВО на Украине. Бандитский бандеровцев режим с фашистскими целями диким разрушением гражданских объектов на самой Украине показал всю мерзость киевского режима и его нечеловеческую сущность. Повторение гитлеровского нападения на СССР с массовым уничтожением мирного населения до последнего украинца такого не допускали даже великие завоеватели древности как учудили украинские евреи.
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21 час.
Misha Glusch
и суди по делам его...
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16 час.
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