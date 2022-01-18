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Начался процесс легализации педофилии

Начался процесс легализации педофилии

Depositphotos Джозеф Пол Лоуренс-Гордонович Овертон описал систему действий, в его честь названную «окно Овертона» — как постепенными сдвигами общественного мнения сделать нечто совершенно немыслимое сперва приемлемым, а потом и господствующим.

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