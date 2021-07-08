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«Каждую свободную минуту мы посвящаем своим детям». О семье полицейских из ХМАО - Югры

«Каждую свободную минуту мы посвящаем своим детям». О семье полицейских из ХМАО - Югры

Венера Андреева с детства мечтала быть педагогом. И свою мечту осуществила – получила профессию, даже устроилась работать в школу.

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