ЕС ужесточил правила для ChatGPT, Reddit и Roblox

БРЮССЕЛЬ (ИА Реалист). 31 августа Европейская комиссия нанесла удар по трём американским технологическим гигантам — ChatGPT, Reddit и Roblox — классифицировав их по самому строгому уровню регулирования в рамках Закона о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA).
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