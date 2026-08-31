ЕС ужесточил правила для ChatGPT, Reddit и Roblox

БРЮССЕЛЬ (ИА Реалист). 31 августа Европейская комиссия нанесла удар по трём американским технологическим гигантам — ChatGPT, Reddit и Roblox — классифицировав их по самому строгому уровню регулирования в рамках Закона о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA).