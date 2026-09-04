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Новости для Фанов

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Как звёздные семьи встретили новый учебный год: от первого класса до выпускного

Как звёздные семьи встретили новый учебный год: от первого класса до выпускного

Каждую осень наблюдать за чужими школьными историями почему-то особенно интересно. Наверное, потому что за этими короткими сюжетами с линеек, букетов и белых бантов скрывается универсальное ощущение начала нового этапа.

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