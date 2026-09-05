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Отток BTC, нейтральный MPI и разгрузка кредитного плеча: аналитика ситуации на рынке биткоина

Ситуация на рынке Bitcoin остается нейтральной с небольшим уклоном в пользу роста. Второй день подряд наблюдается чистый отток BTC с криптобирж: 4 сентября показатель составил -6275,7 BTC, а 5 сентября — еще -1141,9 BTC.

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